"90' Enquêtes" vendredi 7 novembre 2025 sur TMC, sommaire du magazine

Vendredi 7 novembre 2025 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro de "90' Enquêtes" : « Chauffards, insultes et agressions sur la route : la voiture nous rend-t-elle fou ? ».

Qui n’a jamais klaxonné son voisin sur la route ou pesté contre une voiture qui ne roule pas comme il aimerait ? Cette agressivité au volant, 2 Français sur 3 avouent en être coutumiers. Nous serions même les champions d’Europe de l’insulte au volant ! Cela peut faire sourire, sauf que parfois, de simples noms d’oiseaux se transforment en bagarre, voire en d’hallucinantes scènes de guerre sur la route.

Et pour des raisons anodines, ces altercations peuvent même se terminer en règlements de compte mortel ! En cause : des automobilistes incapables de garder leur calme sur la route. Cette folie qui nous guette tous lorsque nous sommes au volant, certains en ont fait un business : caméras de surveillance vendues à prix d’or, simulateurs de conduite, ou stages pour apprendre à garder son sang-froid, vous allez découvrir leurs solutions pour gérer votre stress au volant. Mais sont-elles efficaces ?

Entre leçons de bonne conduite et chauffards inconscients prêts à tout pour nous faire sortir de nos gonds, enquête sur cette route qui nous rend de plus en plus fou.