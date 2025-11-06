"Echappées Belles" en Italie samedi 8 novembre 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 8 novembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pittorin nous emmène en Italie.

Bienvenue en Toscane ! Connue pour ses paysages d’exception : ses douces collines dorées, ses rangées de cyprès, ses vignes ou encore ses eaux cristallines ; la Toscane est un paradis où règne la Dolce Vita.

Jérôme Pitorin se risque à être victime du syndrome de Stendhal, notamment dans une Florence spectaculaire qui regorge de trésors de la Renaissance. Il découvrira les surprises des terres et des mers italiennes, au plus proche de ceux qui œuvrent à la préservation de ce paradis.

Et que serait la Toscane sans ses habitants ? Des hommes et des femmes particulièrement attachés à leur territoire, qui œuvrent au quotidien pour préserver cet écrin. Les Toscans, s’adaptent au tourisme sans oublier leurs traditions et leur folklore. Grâce à eux, Jérôme découvre les coulisses du spectacle qu’est la Toscane, va goûter les délices de leur région et vivra une véritable immersion dans leur culture. Un voyage aux airs de vacances, le temps d’un été en Toscane.

Comment les habitants de la Toscane continuent-ils à préserver l’authenticité de leur région extrêmement touristique ?

Les reportages diffusés :

Île de Capraia

Le syndrome toscan, tout le monde y succombe

Le marbre, l’identité de la Toscane

Dans les pas de Puccini

Produits toscans d’exception

Les traditions à l’honneur.

Un second numéro sera rediffusé à la suite : "Echappées belles : au fil de la Seine".