"Ça commence aujourd'hui" vendredi 7 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 7 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Faire un bébé : quand la décision n'est pas prise à deux

Avoir un enfant représente, pour beaucoup, l’une des décisions les plus importantes d’une vie. Elle engage non seulement des responsabilités matérielles et affectives, mais aussi une vision partagée de l’avenir.

Pourtant, il arrive que ce choix, censé être le fruit d’un projet commun, ne soit pas réellement pris à deux.

15:05 Pourquoi ont-ils choisi un métier en rapport avec la mort ?

Ils travaillent au plus près de la mort et pourtant, c'est bien de vie et d'humanité que nos invités sont venus parler à Faustine Bollaert sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" en partageant des anecdotes parfois cocasses.

Le quotidien pourrait ressembler à nos pires cauchemars, mais vous allez voir que derrière ces professions qui peuvent paraitre un peu rebutantes se cache une réalité pleine d'humanité et de tendresse. Ils côtoient la mort de près, mais c'est un choix, puisque c'est le métier qu'ils ont décidé d'exercer.

Ils nous livrent tous leurs secrets et apportent beaucoup de vie à travers ces métiers de la mort.