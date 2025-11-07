recherche
"Les rencontres de 20h30" avec Violette Dorange vendredi 7 novembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 7 novembre 2025
Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 8 novembre sur France 2, « Violette, l’aventure au cœur », un document qui retrace le parcours de Violette Dorange déjà considérée, à 24 ans, comme une légende dans le monde de la voile.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Violette, l’aventure au cœur

C’est l’histoire d’une jeune femme qui, du haut de ses 24 ans, est d’ores et déjà rentrée dans la légende de la voile française. Violette Dorange parcourt les mers dans le sillage d’illustres navigatrices, comme Florence Arthaud ou encore Samantha Davies, avec qui elle s’est lancée le 26 octobre dans l’aventure de la Transat Café L’Or (ex-Transat Jacques-Vabres).

Violette a participé aux plus grandes courses en mer, elle navigue avec un élan et une sincérité qui détonnent et démontrent que la voile peut être autre chose qu’un sport de compétition. La jeune navigatrice hors-norme transforme chaque mille parcouru en un message de solidarité et de soutien aux enfants atteints de pathologies cardiaques, soutenu par le projet associatif auquel elle a décidé de participer...

Une rencontre signée Laura Lequertier, Vivien Chareyre et Thomas Courcelles.

Publié dans Magazines
