"C dans l'air" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 8 novembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 8 novembre 2025, Aurélie Casse reçoit Alain Pirot, journaliste et documentariste.

Alain Pirot viendra nous parler du documentaire qu'il a réalisé avec Gaëlle Schwaller, "La Dette, un scandale français", qui sera diffusé ce dimanche à 21:05 sur France 5, dans le cadre d'un C dans l'air spécial, suivi d'un débat animé par Caroline Roux.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Gaël Sliman, président et cofondateur de l'institut de sondages Odoxa.

François-Xavier Ménage, grand reporter à TF1.

Eric Heyer, économiste, directeur du Département Analyse et Prévision de l'OFCE.

Natacha Polony, éditorialiste et essayiste.

Agnès B, créatrice de mode.

Le thème de l'émission :

La France sans budget... et ses villes sans commerces

Elle ne sera pas suspendue...pour l'instant. La plateforme de vente en ligne Shein a échappé à une sanction de la France. Après un ultimatum de 48 heures imposé par les autorités, le gouvernement a annoncé vendredi avoir obtenu la suppression de « tous les produits illicites vendus sur sa plateforme », tout en maintenant l’entreprise « sous surveillance rapprochée des services de l’Etat ».

Cette décision intervient alors que des poupées sexuelles représentants des petites filles étaient vendues il y a quelques jours encore sur le site. Le géant chinois de l'ultra fast fashion est donc surveillé de près, alors que s'est ouvert ce mercredi son premier magasin en France. L’entreprise, aussi accusée de pollution environnementale et de conditions de travail indignes, doit en ouvrir cinq autres dans l'Hexagone.

Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les débats sur le budget 2026 continuent. Les députés devraient décider ce week-end s’ils entendent poursuivre leurs travaux la semaine prochaine sur le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), en vue d’examiner la suspension de la réforme des retraites. Mais faute de majorité, et sans recours possible au 49.3, la France est menacée d’un budget morcelé, sans véritable vision économique et construit au fil des concessions. En attendant, certains amendements sont adoptés, comme la hausse de la CSG sur les revenus du capital, ou le rejet de la cotisation patronale sur les tickets-restaurants.

Pendant ce temps, dans les centres-villes des petites et moyennes communes, la lente agonie des commerces continue. Les cœurs de ville se vident et le taux de vacance commerciale ne cesse de grimper. L’essor d’Internet, la concurrence de la périphérie et les nouveaux modes de consommation participent à cette dévitalisation. L'arrivée des boutiques d'ultra fast fashion sur le territoire risque d'accélérer la tendance.

Certains services publics se font aussi plus rares dans certaines communes. Les Français s'en plaignent. C dans l'air a suivi un postier qui effectue sa tournée à l'ancienne. Il dénonce les services à la personne, payants, mis en place par La Poste, comme le fait de passer un peu de temps avec les personnes âgées et isolées. Lui met un point d'honneur à essayer de passer du temps avec les gens qu'il suit. La disparition de ce lien du quotidien fait selon lui partie des éléments qui nourrissent une colère croissante au sein de la population. Son entreprise est également accusée de faciliter l'essor des grandes marques de mode rapide.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.