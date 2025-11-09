recherche
"13h15 le dimanche" ouvre le journal intime de Marie Curie ce 9 novembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 9 novembre 2025
"13h15 le dimanche" ouvre le journal intime de Marie Curie ce 9 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 9 novembre 2025 sur France 2, « Le journal intime de Marie Curie », une série documentaire inédit en 4 épisodes.

"13h15 le dimanche" s'est plongé dans les carnets intimes de la scientifique aux deux prix Nobel et raconte, sans filtre, l’histoire d’une femme qui a fasciné et bousculé son époque.

Première femme à enseigner à la Sorbonne, première femme à recevoir un prix Nobel de physique en 1903 avec son mari Pierre Curie, elle sera aussi lauréate d'un Nobel de chimie en 1911 : Marie Curie est devenue un symbole. L’Histoire se cantonne souvent à relayer l’image d’une femme austère, entièrement dédiée à la science, mais derrière ce paravent se cache une autre Marie, que l’on devine dans son journal intime, confié à sa fille Eve.

On y découvre une femme passionnée, brillante, visionnaire, avec ses fragilités.

Depuis son exil de Pologne jusqu’aux découvertes du polonium et du radium, ce journal raconte les joies et les épreuves d’une vie dédiée à la recherche : l’amour fulgurant avec Pierre Curie, le deuil soudain qu’elle subit alors que leurs filles sont encore toutes petites et l’incompréhension d’un monde scientifique majoritairement masculin.

Une série documentaire en 4 épisodes signée Anthony Santoro, Félix Albert et Guillaume Salasca / Nania Films.

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...