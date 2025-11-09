"Reportages découverte : La renaissance des bâtiments abandonnés" dimanche 9 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 9 novembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera "La renaissance des bâtiments abandonnés", un reportage réalisé par Linda Hure.

La plupart des Français rêve d’avoir un logement à leur image. Une maison, un appartement, un loft… Mais certains d’entre eux ont des envies…beaucoup plus originales : réhabiliter selon ses envies un lieu chargé d’histoire et de souvenirs. Détourner un lieu public de sa fonction première pour en faire son chez soi, ou son nouveau métier… En deux mots redonner vie à des bâtiments, collèges, usines ou gares… abandonnés. Des projets souvent pharaoniques et qui réservent à coup sûr des grandes surprises.

Durant plus d’un an, une équipe de "Reportages découverte" a décidé de suivre ces amoureux du patrimoine dans leur projet insolite. Celui dans lequel ils mettent tout leur temps, leurs économies et surtout leurs rêves.

Rod et Aurélie ont acheté un ancien collège abandonné en Bretagne. 1800m2 squattés, délabrés. « On cherchait une maison avec un grand terrain, il y a un grand terrain mais ce n’est pas une maison » explique Aurélie avec un sourire. Pourtant ils se sont lancés dans ce projet et souhaitent créer leur appartement de 150m2. Cette aventure étonnante et les étapes de leurs travaux, ils les partagent sur les réseaux sociaux « On se surnomme le collège fou fou fou ». Le projet est fou effectivement, car le bâtiment est désaffecté et sans fenêtres ! Ils vont se donner plusieurs mois pour créer leur habitation. Et aussi accueillir dans le lieu des Streets artistes pour faire revivre le bâtiment.

Sylvain et Isabelle à Téloché près du Mans ont craqué eux sur des anciens fours à chaux à l’arrêt. Sylvain y a vu « un château abandonné » et ils ont acheté ces bâtiments, monuments historiques, pour en faire un lieu de spectacle. Le projet est atypique, Ils veulent y construire un immense dôme pour en faire une salle de spectacle ! Et surtout y célébrer leur mariage pour l’inaugurer « Tout le monde n’a pas la chance de se marier dans son lieu » dit Isabelle. Mais il va falloir tenir les délais pour être prêt le jour J devant 250 invités. Et y tester leur premier spectacle.

Julie et Magali elles, ont le projet de créer leur café-cantine dans l’ancienne gare de Plouharnel sur la presqu’ile de Quiberon. Elles ont quelques semaines pour transformer le hall, pour y installer leur cuisine et une salle de restauration dans 68m2. Elles doivent aussi créer leur futur carte. Pour elles, donner une seconde vie à l’ancienne gare et aussi lancer leur nouveau métier. Un pari pour ces deux jeunes femmes en reconversion professionnelle !

Solange et Désiré eux, se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver une vieille tuilerie qui menace de s’écrouler. La tuilerie de Bezanleu a cessé de produire des tuiles en 2001. La grande halle est en péril et s’ils ne trouvent pas des financements et un charpentier disponible, elle ne pourra pas être sauvée. Mais beaucoup d’artisans refusent le chantier ! Les mois passent et la charpente s’écroule de plus en plus.

Tous ces passionnés se sont tous lancés un défi. Avec motivation et courage… Mais redonner une seconde vie n’est pas si simple ! Car s’il faut avoir de l’imagination et savoir bricoler, il faut aussi faire preuve d’astuce pour recueillir de l’argent. Et ne pas abandonner malgré la difficulté. Et lorsque la vie revient dans ces bâtiments, la fierté est à la hauteur de l’engagement.