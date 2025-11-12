"C à vous" mercredi 12 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 12 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 12 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Boualem Sansal libéré après un an de détention en Algérie

François Zimeray, avocat de Boualem Sansal.

Augustin Trapenard, qui lui consacrera ce soir une “Grande Librairie” spéciale.

Etienne Girard de la rédaction de L’Express.

Attentats du 13 novembre, justice restaurative pour les victimes d’attentats, menace terroriste en France…

François Molins, ancien procureur de la République de Paris (2011-2018) auteur de « Pratique judiciaire du contre-terrorisme », (Lefebvre Dalloz).

20:00 C à vous, la suite

Grégory Gadebois, Bernard Campan et Alexandra Lamy pour le film « Jean Valjean ».

Vanessa et David Douillet pour leur livre « En cuisine avec Vanessa et David Douillet », aux éditions Flammarion.

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.