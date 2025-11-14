"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Jubillar samedi 15 novembre 2025 sur TFX

Samedi 15 novembre 2025 à 21:10, TFX diffusera un inédit du magazine "Chroniques criminelles" dont le thème sera : « Affaire Jubillar : ni corps, ni aveux... les raisons d'une condamnation ».

Vendredi 17 octobre, à 15 h, à la Cour d'Assises du Tarn. Après quatre semaines de débats mouvementés, le verdict dans l'affaire Delphine Jubillar est tombé : Cédric, son mari, est condamné à trente ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse. Ce verdict provoque un profond soulagement du côté des parties civiles, émues aux larmes, mais sonne comme un véritable coup de massue pour l'accusé, qui n'a cessé de clamer son innocence depuis la disparition de son épouse. Ses avocats ont immédiatement fait appel. Ce procès marque l'épilogue d'une affaire criminelle qui tient la France en haleine depuis maintenant cinq ans.

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, Delphine Jubillar, mère de deux jeunes enfants, disparaît mystérieusement. Malgré des recherches d'une ampleur exceptionnelle, aucune trace de la jeune infirmière ne sera retrouvée. Disparition volontaire, mauvaise rencontre, accident ? Toutes les hypothèses ont été envisagées, sans succès.

L'attention de la justice finit par se tourner vers un homme : son mari, Cédric. Le 18 juin 2021, après plusieurs mois d'enquête, il est mis en examen et incarcéré pour "homicide volontaire sur conjoint".

Depuis sa cellule, il continue de clamer son innocence. Mais pour les enquêteurs, l'absence d'aveux et de corps complique considérablement la recherche de preuves formelles.

Coupable idéal ou meurtrier de sang-froid ? Crime parfait ou erreur judiciaire ? Les jurés de la Cour d'Assises d'Albi ont tranché.

Pourtant, l'affaire est loin d'être terminée. Un nouveau procès s'annonce déjà à l'horizon, promettant de nouveaux rebondissements dans ce combat acharné entre la défense et l'accusation.

Dans un document exceptionnel, Chroniques Criminelles revient sur cette affaire qui passionne la France entière. Les faits, les pistes, les preuves, les indices, mais aussi les rumeurs et les révélations retentissantes qui ont marqué ces cinq dernières années.