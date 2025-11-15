"13h15 le samedi" : Une saison en Occitanie, samedi 15 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 15 novembre 2025 sur France 2, une rencontre en Occitanie y a rencontré d'agriculteurs qui se battent au quotidien pour cultiver leur terre, héritage familial transmis sur plusieurs générations.

Cette semaine, "13h15 le samedi" est allé en Occitanie auprès des agriculteurs en proie à des difficultés accentuées par les aléas climatiques : canicules, orages, intempéries...

Jean-François, Hugo, Christine, Thomas ou Charles subissent ces dernières années la sécheresse, mais aussi des phénomènes météorologiques de plus en plus violents et destructeurs.

Bien plus qu’un métier, leur terre est une histoire de famille qui s’écrit sur plusieurs générations, alors pour ces agriculteurs, pas question d’abandonner.

Un document signé Thibault Pomares avec Frédéric Capron et Alexandre Adam / On y va ! Média.