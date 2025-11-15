recherche
"Appels d'urgence" : week-ends sous tension pour les gendarmes du Calvados, lundi 17 novembre 2025 sur TFX

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 15 novembre 2025
Lundi 17 novembre 2025 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Accidents, bagarres et week-ends sous tension pour les gendarmes du Calvados ».

Certains chauffards confondent l’autoroute qui les mène à Deauville avec un circuit de course ! À bord de leurs bolides surpuissants, ils affolent les compteurs et mettent les gendarmes du Calvados sous pression. Car sur la route, ils croisent les milliers de touristes qui se rendent dans la fameuse station balnéaire pour profiter d’un week-end en toute tranquillité.

L’autre problème des gendarmes : les belles résidences secondaires qui attirent voleurs, cambrioleurs ou même squatteurs ; vous verrez comment les militaires les traquent sans répit.

Et puis surtout, vous découvrirez, la nuit, la face cachée de cette charmante région : les rixes entre voisins, des appels au secours de familles apeurées, les gendarmes sont sur tous les fronts.

Si la Côte normande conserve son charme et son calme, c’est parce que, en coulisses, les gendarmes, ne lâchent rien.

Suivez nous...