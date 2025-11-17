"C à vous" lundi 17 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 17 novembre 2025 :
18:55 C à vous
Reçu à Paris, Zelensky annonce «un accord historique» avec la France sur l’armement
Bernard Guetta, journaliste spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe.
Marseille, Grenoble : le narcobanditisme gagne du terrain en France
Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du journal Le Parisien-Aujourd’hui en France.
20:00 C à vous, la suite
Daniel Auteuil et Vincent Lacoste, pour le film “Vie privée” en salle le 26 novembre.
Gaëtan Roussel, pour l’album “Marjolaine”.
Sonia Rolland, pour la série documentaire “Notre histoire de France” diffusée demain à 21:10 sur France 2.