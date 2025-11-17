"Quotidien" lundi 17 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 17 novembre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission11

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 17 novembre 2025 :

Jérôme Durain, ancien président de la commission d'enquête sur le narcotrafic.

Patrick Bruel, pour le lancement de la série « Menace imminente » ce soir à 21:10 sur TF1.

Ema, candidate sortante de la "Star Academy".