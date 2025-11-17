"Quotidien" lundi 17 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 17 novembre 2025 :
Jérôme Durain, ancien président de la commission d'enquête sur le narcotrafic.
Patrick Bruel, pour le lancement de la série « Menace imminente » ce soir à 21:10 sur TF1.
Ema, candidate sortante de la "Star Academy".