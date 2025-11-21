recherche
Magazines

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 21 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 21 novembre 2025 177
Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 21 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 21 novembre sur France 2, « Anaïs, la course à la vie », le portrait d'Anaïs Quemener, une femme de 34 ans qui est à la fois championne de France de marathon et une survivante du cancer du sein.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Anaïs, la course à la vie

C’est l’histoire d’une résilience, presque d’une renaissance, celle d’Anaïs Quemener, 34 ans, championne de France de marathon et miraculée d’un cancer du sein. Une coureuse qui incarne, pour une toute une génération de jeunes sportives, la persévérance, la reconstruction, la soif de vivre ; et qui entend désormais tracer son chemin vers les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

Aujourd’hui en rémission, l’athlète de haut niveau, jeune maman d’un petit garçon, sait qu’elle peut compter sur sa famille pour atteindre son but, notamment sur son père qui l’entraîne depuis le plus jeune âge.

Pour "Les rencontres de 20h30", la marathonienne raconte comment elle a fait face à la maladie avec détermination.

Un portrait signé Mallory Ahounou, Benjamine Jeunehomme et Alexandru Sechilariu.

Dernière modification le vendredi, 21 novembre 2025 14:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

"Sept à Huit" : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

21 novembre 2025 - 15:24

Sur le même thème...

&quot;Sept à Huit&quot; : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

"Sept à Huit" : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

21 novembre 2025 - 15:24

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 22 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 22 novembre 2025 sur TF1, les rep…

21 novembre 2025 - 14:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...