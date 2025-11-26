recherche
Magazines

"C à vous" mercredi 26 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 415
"C à vous" mercredi 26 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 26 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 19 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Polémiques autour du sondage de l’IFOP sur l’Islam en France

François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof.

Louvre : nouvelles révélations sur le « casse du siècle »

Jacques Follorou, grand reporter au Monde.

Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

Elise Lucet et Mélanie Nunes, pour « Envoyé spécial : protection de l'enfance : le scandale des mineures prostituées » sur France 2.

Lena Situations, pour le livre « Encore mieux ».

Romane Bohringer pour le film « Dites-lui que je l'aime ».

Dernière modification le mercredi, 26 novembre 2025 17:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

26 novembre 2025 - 15:59

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

26 novembre 2025 - 15:59

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...