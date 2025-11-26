"C à vous" mercredi 26 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 19 novembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Polémiques autour du sondage de l’IFOP sur l’Islam en France
François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP.
Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof.
Louvre : nouvelles révélations sur le « casse du siècle »
Jacques Follorou, grand reporter au Monde.
Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France.
20:00 C à vous, la suite
Elise Lucet et Mélanie Nunes, pour « Envoyé spécial : protection de l'enfance : le scandale des mineures prostituées » sur France 2.
Lena Situations, pour le livre « Encore mieux ».
Romane Bohringer pour le film « Dites-lui que je l'aime ».