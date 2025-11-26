"C à vous" mercredi 26 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 26 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 19 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Polémiques autour du sondage de l’IFOP sur l’Islam en France

François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof.

Louvre : nouvelles révélations sur le « casse du siècle »

Jacques Follorou, grand reporter au Monde.

Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

Elise Lucet et Mélanie Nunes, pour « Envoyé spécial : protection de l'enfance : le scandale des mineures prostituées » sur France 2.

Lena Situations, pour le livre « Encore mieux ».

Romane Bohringer pour le film « Dites-lui que je l'aime ».