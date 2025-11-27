"Echappées belles" au Pérou samedi 29 novembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

Samedi 29 novembre 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène au Pérou.

Il est des lieux qui attirent irrésistiblement la boussole des voyageurs. Le Pérou en fait indéniablement partie, avec ses paysages à couper le souffle et son patrimoine culturel foisonnant. Pays de contrastes, il incarne l’alliance magique entre nature grandiose et traditions ancestrales.

Terre de mystères et de récits millénaires, le Pérou est l’un des joyaux de l’Amérique du Sud. Du Tintin Le Temple du Soleil aux Mystérieuses Cités d’or, en passant par les manuels scolaires de notre enfance, la civilisation inca occupe une place centrale dans l’imaginaire collectif. Elle fascine, intrigue et continue d’attirer chaque année des milliers de visiteurs en quête de traces du passé. Le Machu Picchu, joyau suspendu entre ciel et montagnes, reçoit à lui seul près de 4 300 touristes par jour.

Pourtant, ce site emblématique n’est que la partie émergée d’un héritage bien plus vaste. Au-delà de la célèbre cité perchée, la région de Cusco regorge de trésors. La Vallée sacrée des Incas, qui s’étire sur plus de 100 kilomètres, abrite une constellation de villages, de sites archéologiques et de paysages spectaculaires. Chacun d’eux témoigne d’un art de vivre et d’un savoir-faire ingénieux, encore palpable aujourd’hui.

Car l’héritage inca ne se résume pas à des ruines figées dans le passé. Il vit encore, profondément ancré dans les traditions et le quotidien des populations andines. Dans les hauteurs de la cordillère, autour des montagnes et des lacs et dans les campagnes de la région de Cusco, des communautés perpétuent des modes de vie issus de leurs ancêtres. Organisation sociale communautaire, pratiques agricoles en terrasses, rituels liés à la Pachamama (la Terre Mère)… autant de marqueurs d’une culture qui a su traverser les siècles. Le Quechua, langue des Incas, est encore parlé par près de 10 millions de personnes à travers les Andes, principalement au Pérou, en Bolivie et en Équateur. Reconnu comme langue officielle au Pérou depuis 1975, il est enseigné, chanté, transmis. Il constitue le lien vivant entre le passé précolombien et la société contemporaine.

Aujourd’hui, la jeunesse péruvienne réinvente cet héritage avec fierté. Festivals traditionnels, musique andine modernisée, artisanat revisité, initiatives culturelles portées par les jeunes générations : les symboles incas sont réappropriés avec audace et créativité. De Lima à Cusco, les identités s’affirment, entre modernité urbaine et racines indigènes.

Comment l’héritage inca continue-t-il à façonner l’identité péruvienne contemporaine ? De quelle manière les nouvelles générations s’approprient-elles ce passé pour construire un avenir ancré et fier ? Autant de questions qui invitent à explorer le Pérou au-delà de ses paysages.

