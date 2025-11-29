"Appels d'urgence" lundi 1er décembre 2025 sur TFX : Police Municipale d’Orange, pas de quartier contre la délinquance

Lundi 1er décembre 2025 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera revoir un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Police Municipale d’Orange : pas de quartier contre la délinquance ».

Qui n’a pas été gêné au moins une fois par des voisins qui se croient tout permis ? Musique trop forte, problèmes de parking, enfants bruyants, à Orange dans le sud de la France, cela fait partie des interventions plutôt compliquées à gérer pour les 35 policiers municipaux.

Guerre des voisins, mais aussi rixes dans la rue, alcool au volant, chauffards, il y a de quoi faire en matière de sécurité publique. Cette ville de 29 000 habitants, au magnifique patrimoine culturel et historique, a enregistré l’année dernière plus de 1000 crimes et délits.

Alors la police municipale ne chôme pas : ses 77 caméras de surveillance permettent de repérer en direct tout ce qui trouble la tranquillité de la ville, surtout durant les grands festivals notamment de musique techno qui attirent des centaines de touristes déchainés.