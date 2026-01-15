"Chroniques criminelles" sur l'affaire Marie-Pascale Sidolle, samedi 17 janvier 2026 sur TFX

L'histoire commence par une disparition mystérieuse : celle de Marie-Pascale Sidolle, le matin du 14 avril 2019 à Avignon.
La dernière fois que cette aide-soignante a été aperçue par les caméras de vidéosurveillance, elle était dans sa voiture, sur le parking de son lieu de travail, l'hôpital d'Avignon. Puis, plus aucun signe d'elle… Jusqu'à ce 25 janvier 2021, où un chasseur retrouve des ossements dans la garrigue, à 15km de là. Il s'agit bien des restes de Marie-Pascale.
Alors, que lui est-il arrivé ? Qui s'en est pris à cette aide-soignante sans histoires ? Et surtout pourquoi ?
La réponse dans ce document inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
- Stéphanie Sidolle : Fille de Marie-Pascale Sidolle
- Robbie : Petit-Fils de Marie-Pascale Sidolle
- Me Mélissa Eydoux : Avocate des parties civiles
- Me Jean-Christophe Tixador : Avocat des parties civiles
- Me Tristan Musso : Avocat des parties civiles
- Me Charlène Neveu-Sanchez : Avocate de la défense
- Mathieu Fourquet : Journaliste " Le Nouveau Détective "
- Riad Doua : Journaliste " Le Dauphiné Libéré " / " Vaucluse Matin "