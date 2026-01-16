"Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" : la relation hommes / animaux sur T18 dimanche 18 janvier 2026

Dimanche 18 janvier 2026 à 20:55, T18 rediffusera le numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" qui explore la relation entre l'homme et l'animal, abordée sous l'angle de la biologie et de l'évolution.

Dans ce numéro, Adriana Karembeu et Michel Cymes s’envolent pour la Namibie, un des plus beaux pays du monde ; une véritable arche de Noé, grande comme 1,5 fois la France, mais dont la densité de population compte parmi les plus faibles (seulement 2,2 millions d’habitants au total) mais foisonnant d’animaux sauvages.

Ils emmènent avec eux Norin Chaï, célèbre vétérinaire et directeur adjoint de la Ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris.

Leur but : comprendre en quoi nous sommes différents ou semblables à certains animaux, percer les secrets de leur communication et de notre communication avec eux, et expliquer les liens indéfectibles que nous tissons parfois avec certaines espèces.

Au cours de leur aventure, aucun anthropomorphisme mais de l’anatomie comparée, éclairante et illustrée, pour mieux saisir, par ricochet, comment nous, les humains, nous fonctionnons.

Adriana, Michel et Norin s’intéresseront notamment aux guépards. Des animaux rares, en voie d’extinction à cause des fermiers qui leur mènent la vie dure (les spécialistes estiment que l’espèce pourrait s’éteindre d’ici 2030). 8000 sont recensés en Namibie parmi lesquels certains sont introduits au sein de la Fondation pour la conservation des guépards (CCF), dirigée par Laurie Marker, une Américaine passionnée : "on recueille les orphelins et les blessés, on les soigne et on les réintroduit aussi souvent que possible dans la nature". Adriana, Michel et Norin observeront et décrypteront la course des guépards.

Ils pisteront aussi les éléphants du désert pour comprendre comment ils peuvent survivre en dépit du manque d’eau. Ils débusqueront en douceur un gecko qui se cache sous le sable pour se protéger de la chaleur pendant la journée et admireront sa façon très originale de s’hydrater en se léchant les yeux. Ils observeront de nuit des araignées blanches qui n’existent qu’en Namibie, ils entreront en contact avec la plus grande colonie d’otaries au monde pour comprendre comment les mères, en revenant de la pêche, parviennent à retrouver leurs bébés parmi 80 000 individus sur la même côte ! Adriana, Michel et Norin détailleront le fonctionnement physiologique, anatomique et cérébral des animaux les plus grands, les plus gros, les plus lourds, les plus dangereux de la planète (girafes, hippopotames…).

Des paysages grandioses

Adriana, Michel et Norin iront de Windhoek (la capitale) à Swakopmund (côte atlantique), en passant par le Damaraland. Ils voyageront dans des paysages d’une beauté absolue et sauvage, où les humains sont chez les animaux ; pas l’inverse. Savane, dunes infinies plongeant dans l’océan, désert de roches rouges, désert de sable… Parfois « seuls au monde » (sans même une connexion téléphonique), ils retrouveront des sensations oubliées et se sentiront, plus que jamais, proches de la nature.