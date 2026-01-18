"Reportages découverte" : Gouvernantes et majordomes, entre excellence et discrétion, dimanche 18 janvier 2026 sur TF1

Dimanche 18 janvier 2026 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Gouvernantes et majordomes : entre excellence et discrétion », un document inédit réalisé par Mélanie van der Ende et Victoria Garmier.

C'est un métier qui paraît désuet, d'un autre temps, pourtant les majordomes et les gouvernantes n'ont jamais été aussi nombreux. Dans les coulisses des palaces et les couloirs des grandes demeures, ils sont aux petits soins de leurs clients ou de leurs employeurs. Un métier de l'ombre apparu au 18è siècle en Angleterre, qui attire de nombreux jeunes aujourd'hui. Ils sont à la fois managers, assistants du quotidien, valets et femmes de chambre, personnel de confiance. Leur rôle : anticiper et combler les moindres attentes de leurs employeurs.

Pendant plus d'un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces professionnels au service de l'excellence, où chaque geste, chaque détail compte.

En Bourgogne, Isabelle travaille depuis dix ans au service de la famille d'un Comte et de ses enfants. Elle est aux petits soins, gère l'intendance et tous les évènements du domaine familial. Jamais elle n'aurait imaginé devenir gouvernante du château. "J'ai travaillé en usine avant et je suis contente d'être dans un milieu comme ça maintenant parce que j'adore faire plaisir, prendre soin des personnes. Ça a pris du temps, mais j'ai trouvé ma voie". C'est l'ouverture de la saison au château, Isabelle est sur tous les fronts. Le premier grand mariage est prévu dans 10 jours et elle va devoir satisfaire un couple de mariés particulièrement exigeant...

À 20 ans, Lalie rêve, elle, d'être gouvernante générale d'un hôtel de luxe. "J'ai eu le coup de cœur quand j'ai fait mon stage de troisième au Novotel à Nice. J'ai pu être avec la gouvernante, c'est vraiment ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier, ça fait à peu près cinq à six ans". Élève en deuxième année de BTS dans un lycée hôtelier de Nice, Lalie veut "viser l'excellence et pas juste le minimum". Elle se prépare au concours des Étoiles, un précieux sésame pour entrer dans la profession.

En Corse, à seulement 24 ans, Tinomana a saisi une opportunité unique ! Il va devenir gouvernant général d'un hôtel iconique en Corse, qui ouvre de nouveau ses portes après sept années de fermeture... Il n'a qu'un mois pour former son équipe et préparer les chambres avant l'arrivée des premiers clients et tout ne va pas se passer comme prévu... "Il faut garder la face même si à l'intérieur, je suis en panique totale, l'heure tourne affreusement, le temps est incontrôlable et il me reste une quantité de choses à faire monstrueuse".

Les majordomes ont aussi plusieurs centres de formation. L'un des plus célèbres est aux Pays-Bas. Mathieu, 23 ans, vit sa première expérience à l'étranger, loin de ses montagnes de Gap dans les Hautes-Alpes. Pendant huit semaines, il va suivre un entraînement quasi militaire à l'école internationale des Majordomes. Rigueur, exigence, la promotion de douze élèves va être mise à rude épreuve. "Si on n'était pas soudés, je ne sais même pas si on arriverait jusqu'au bout des huit semaines !". Sans aucune expérience du service, Mathieu va tout donner pour décrocher son diplôme...

Immersion au cœur d'une profession qui excelle dans l'art de la discrétion... Exceptionnellement, elle a accepté de se dévoiler...