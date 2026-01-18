"13h15 le dimanche" : Diplomatie, la menace russe, ce 18 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 18 janvier 2026 sur France 2, la diffusion d'une série documentaire en trois volets qui explore l'escalade des tensions entre la Russie et l'Europe.

L'Europe se trouve-t-elle aux portes de la guerre ? Cette guerre aurait-elle déjà commencé, sous une forme hybride ? Que se passe-t-il réellement dans la tête de Vladimir Poutine ? "13h15 le dimanche" tente de dessiner les contours et la réalité de cette menace russe.

Juste avant la nouvelle année, le 30 décembre 2025, le ministère russe de la Défense a diffusé les premières images de l’Orechnik, son missile balistique à capacité nucléaire, se déployant en Biélorussie, aux frontières de l’Europe.

Fin décembre, le groupe La Poste a été victime d’une cyberattaque massive revendiquée par un groupe de hackers pro-russes, un épisode de plus dans la stratégie de déstabilisation menée par le Kremlin en Europe, particulièrement en France.

Du siège de l’OTAN jusqu’aux petits villages lituaniens, à 40 kilomètres de la frontière biélorusse, de l’ancien quartier général du KGB à Dresde jusqu’au cœur de la Baltique, "13h15 le dimanche" fait le point sur la montée des tensions avec la Russie.

Épisode 1 • Dans la tête de Vladimir Poutine

Comment l’homme s’est-il construit, de l’espion du KGB à Dresde jusqu’à la chute du Mur, et sa volonté de bâtir un nouveau projet ?

Épisode 2 • Du sel sur les plaies

La guerre hybride en France, de l’espionnage à l’ancienne aux nouvelles méthodes de déstabilisation et de sabotage jusqu’aux tentatives d’assassinat ?

Épisode 3 • Le bruit des bottes

L’Europe est-elle au bord du conflit armé ? Et de quelle Europe parle-t-on ? L’OTAN parle-t-il encore d’une seule voix ? Tandis que les réservistes britanniques et les pays baltes se préparent, l’opinion publique française semble aujourd’hui divisée sur la réalité de la menace de cette guerre.

Une série écrite et réalisée par Aude Rouaux, Aurélien Chapalain, Clément Gargoullaud.