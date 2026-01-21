"Ça commence aujourd'hui" mercredi 21 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 21 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 TDAH et addiction : le duo dangereux !

Le TDAH fait partie du quotidien de nombreuses personnes, mais il ne vient pas toujours seul. Pour certains, il s’accompagne d’un autre problème, plus silencieux et parfois plus grave : l’addiction. Alcool, drogues, jeux vidéo, écrans, médicaments…

Avec ses invités, Faustine Bollaert va écouter ceux qui le vivent au quotidien.

15:05 Parmi leurs enfants, elles ont toujours eu un chouchou !



Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui ont toujours un petit chouchou parmi leurs enfants.

Christelle a trois enfants : Maxime, Coralie et Elliott. Et son chouchou, c’est le petit dernier ! Christelle n’arrive pas à la quitter, elle vit au Portugal avec lui pour être à ses côtés durant ses études. Elle n’explique pas pourquoi elle est si attentive aux besoins d’Elliott. Personne ne lui en veut dans la famille, même si Coralie trouve ce comportement un peu excessif.

Isabelle a deux garçons : Alexandre et Richard. Avec le recul, elle réalise qu’elle a toujours fait beaucoup plus attention à son fils aîné qu’à son cadet. Alexandre est arrivé après 3 ans d’essais, il est né très petit, avec une santé fragile, elle a même eu du mal à l’aimer puis la tendance s’est inversée…

Émilie est l’aînée d’une fratrie de 3. Sa sœur était la chouchoute de leur père, tandis que son frère était celui de leur mère. Émilie a grandi au milieu de cette dynamique particulière, souvent comparée à sa sœur, se remettant souvent en question.