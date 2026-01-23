"Ça commence aujourd'hui" vendredi 23 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 23 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Infirmière, médecin, sage-femme : ils se sont retrouvés à la place de leurs patients

Ils soignent, rassurent, écoutent, chaque jour, ils portent une blouse… et la responsabilité des autres.

Mais un jour, tout bascule : l’infirmière devient patiente, le médecin se retrouve de l’autre côté du lit, la sage-femme découvre l’attente, la peur, la vulnérabilité.

Que se passe-t-il quand ceux qui savent… ne savent plus ? Quand ceux qui accompagnent doivent, à leur tour, être accompagnés ?

15:05 Maladie de peau : elles ont réussi à accepter leur différence !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui ont réussi à s’accepter avec leur maladie de peau.

Inès et sa sœur Sarah sont toutes les deux atteintes de chéloïdes, une maladie héréditaire qui entraîne une sur-cicatrisation par un excès de peau à chaque blessure. Victime de harcèlement scolaire et d’errance médicale, elles ont réussi à surmonter ces traumatismes et sont aujourd’hui des jeunes femmes bien dans leur peau.

Alice est née avec un nævus géant. Une différence avec laquelle elle vit bien aujourd’hui. Très aidée par ses parents dans l’acceptation de cette différence, elle souhaite désormais parler pour faire changer les regards.

Après un choc émotionnel, une rupture brutale à la vingtaine, des tâches sont apparues sur le visage de Chloé, une hyperpigmentation. Elle a par la suite développé un vitiligo. Aujourd’hui, Chloé a retrouvé un équilibre et a confiance en son image.