recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 23 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 23 janvier 2026 176
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 23 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 23 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Infirmière, médecin, sage-femme : ils se sont retrouvés à la place de leurs patients

Ils soignent, rassurent, écoutent, chaque jour, ils portent une blouse… et la responsabilité des autres.

Mais un jour, tout bascule : l’infirmière devient patiente, le médecin se retrouve de l’autre côté du lit, la sage-femme découvre l’attente, la peur, la vulnérabilité.

Que se passe-t-il quand ceux qui savent… ne savent plus ? Quand ceux qui accompagnent doivent, à leur tour, être accompagnés ?

15:05 Maladie de peau : elles ont réussi à accepter leur différence !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui ont réussi à s’accepter avec leur maladie de peau.

Inès et sa sœur Sarah sont toutes les deux atteintes de chéloïdes, une maladie héréditaire qui entraîne une sur-cicatrisation par un excès de peau à chaque blessure. Victime de harcèlement scolaire et d’errance médicale, elles ont réussi à surmonter ces traumatismes et sont aujourd’hui des jeunes femmes bien dans leur peau.

Alice est née avec un nævus géant. Une différence avec laquelle elle vit bien aujourd’hui. Très aidée par ses parents dans l’acceptation de cette différence, elle souhaite désormais parler pour faire changer les regards.

Après un choc émotionnel, une rupture brutale à la vingtaine, des tâches sont apparues sur le visage de Chloé, une hyperpigmentation. Elle a par la suite développé un vitiligo. Aujourd’hui, Chloé a retrouvé un équilibre et a confiance en son image.

Dernière modification le vendredi, 23 janvier 2026 09:06
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit, le film &quot;Misanthrope&quot; diffusé sur TF1 dimanche 25 janvier 2026 (vidéo)

Inédit, le film "Misanthrope" diffusé sur TF1 dimanche 25 janvier 2026 (vidéo)

23 janvier 2026 - 09:57

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; jeudi 22 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 22 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

22 janvier 2026 - 21:12

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 25 janvier 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 25 janvi…

23 janvier 2026 - 09:38 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...