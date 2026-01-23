"Capital" dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 25 janvier 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit de "Capital" dont le thème sera : « Plus proche, moins cher : Carrefour et Leclerc relancent le match ! ».

Dans ce numéro, Capital vous dévoile les nouvelles stratégies de la grande distribution pour maintenir ses profits et attirer les clients malgré la concurrence.

Carrefour : toujours plus proche, mais à quel prix ?

C’est l’enseigne qui a inventé l’hypermarché il y a plus de soixante ans. Aujourd’hui, ils lancent l’opération reconquête !

Carrefour a beau compter 6 400 magasins en France, il reste le numéro deux du secteur derrière le leader Leclerc. Alors comment détrôner ce redoutable concurrent ? Le pari du groupe : miser sur ses magasins de proximité et sur les franchisés ! Carrefour City, Market, Express, il y a toujours plus de formats, toujours plus proche de chez vous. Des petits supermarchés qui vous font gagner du temps, mais vous font-ils gagner de l’argent ? Si Carrefour en développe toujours plus, c’est parce que les petits formats assurent une énorme rentabilité. En ville ou à la campagne, la chasse est ouverte pour trouver les meilleurs emplacements. Et dans les rayons, ils veulent devenir les rois du snacking. Nouveau sandwich, prix en baisse : comment le groupe fait-il pour truster ce marché ?

Pour exploiter ses points de vente Carrefour revoit tous ses plans. Fini les magasins en propre, l’enseigne embauche à tour de bras des centaines de franchisés.

Vêtements et chiffons : le rayon Leclerc qui valait des millions

Marque Repère, Eco+ : les marques de distributeur Leclerc, tout le monde les connaît. Mais savez-vous que sa marque textile, Tissaia, est la deuxième plus achetée en France après Kiabi ? Enquête sur les secrets d’un empire colossal : 7 000 références de vêtements femme, homme et enfants, de la lingerie et du linge de maison. Tissaia habille et équipe tous les Français via ses 700 magasins. Et ce n’est pas la seule surprise : derrière ce succès méconnu se cache une organisation originale. Tissaia est géré par une caste de femmes : les baronnes du groupe Leclerc ! Ces femmes, adhérentes ou conjointes d’adhérents, parlent aussi bien chiffons que gros sous dans le sillage de la pionnière, Hélène Leclerc, l’épouse du fondateur Édouard et mère de Michel-Édouard ! Depuis la création des collections avec les stylistes maison jusqu’au choix des pièces sélectionnées en magasin, elles ont le premier et le dernier mot ! Grandes tailles, produits français, égérie glamour ou opérations spéciales « mois du blanc » : quels sont les secrets de ces commerçantes de choc pour coller aux envies des Français ? Jusqu’où le champion du pas cher revoit ses modèles pour tirer les prix vers le bas ?

Enquête dans les coulisses du rayon mode du roi des hypers.

Parking d’hyper : les nouveaux business des rois du bitume

Partir faire les courses le coffre plein de linge sale, ça peut surprendre… Et pourtant, c'est la nouvelle mode partout en France ! En quelques mois seulement, près de 5 000 kiosques de lavages se sont implantés sur les parkings d’hypermarché. Et ce n’est pas le seul business qui cartonne dans ce drôle d’environnement. Des milliers de voitures qui passent tous les jours et du mètre carré pas cher : vous allez découvrir comment les parkings sont devenus incontournables. Pour les patrons d’hypermarché, c’est la garantie de séduire de nouveaux clients et de déclencher des achats. Alors c’est à qui proposera le plus de services ! Distributeur de pellet, laverie pour chien : plus c’est étonnant, mieux ça marche. Les salles de sport Wefit ont carrément délaissé les centres-villes pour s’installer dans d’anciennes cafeterias d’hyper. Leur enjeu : s’installer avant tout le monde sur les plus gros parkings de France.