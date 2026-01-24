recherche
"Au bout de l'enquête" samedi 24 janvier 2026 sur France 2, voici les affaires diffusées cette semaine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 246
Samedi 24 janvier 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous propose un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Jean-Jacques Le Page.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Jean-Jacques Le Page, La call girl et le vieux monsieur

Nous sommes dans un endroit de rêve au bord de l’océan près de Brest. Soudain au cœur de l’été, une belle villa brûle…A l’intérieur : le corps sans vie d’un riche notable.

Crime de rôdeur ou énigme plus complexe ? L’enquête va révéler un mobile très singulier.

Un film de Jean-Pierre Vergés.

15:00  Affaire Antoine Cionini, Criminel insaisissable

C’est un village de carte postale, aux contreforts des Alpes du Sud. Pourtant le 3 avril 2011, ce paysage enchanteur est le théâtre d’une scène terrible. Une femme, Yveline Lerondel, est violemment agressée à coups de marteau, sur sa terrasse.

Un suspect est rapidement identifié. Il faut l’interpeller très vite, car il a déjà un lourd passé judiciaire.

Un film de Frédérique Lantier.

16:00  Affaire Bruno Joushomme, La place du mort

28 février 1985, sur une petite route de la forêt de Meudon près de Paris, une 2CV est en feu. A l’intérieur, Evelyne, 61 ans, ne survivra pas à l’incendie. Son mari Bruno s’en sort indemne et c’est vers lui que va se diriger l’enquête.

Bruno Joushomme sera condamné à la prison à perpétuité pour l’assassinat de sa femme. Aujourd’hui libre, il clame toujours son innocence, et témoigne, dans Au bout de l’Enquête, pour la première fois à la télévision.

Suivez nous...