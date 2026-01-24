recherche
Documentaires

"Disparition du MH370 : et si on nous avait menti ?" lundi 26 janvier 2026 sur T18

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 207
"Disparition du MH370 : et si on nous avait menti ?" lundi 26 janvier 2026 sur T18 © The original uploader was Ohconfucius at English Wikipedia., via Wikimedia Commons

Lundi 26 janvier 2026 à 21:00, T18 rediffusera le documentaire « Disparition du MH370 : et si on nous avait menti ? » réalisé par 

Le 8 mars 2014, le Boeing 777 de la compagnie Malaysian Airlines, reliant Kuala Lumpur à Pékin, disparaît soudainement des systèmes de contrôle alors qu'il survole la mer de Chine.

Cinq ans après la disparition du vol MH370, personne ne sait ce qui s'est passé ce jour-là, personne ne connaît le sort des 239 passagers et membres d'équipage à bord. Avec toutes les technologies et les systèmes de surveillance disponibles, avec des centaines de radars en orbite au-dessus de nos têtes surveillant chacun de nos mouvements, comment est-il possible qu'un avion de 270 tonnes disparaisse sans laisser la moindre trace ?

À l'époque, 26 pays ont participé aux opérations de recherche afin de trouver des indices et des explications plausibles à ce mystère. Mais encore aujourd'hui, rien n'a permis de répondre à toutes les questions restées sans réponse, et des personnes du monde entier continuent de s'interroger sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là.

Afin de mieux appréhender et comprendre les différentes hypothèses, des plus sérieuses aux plus spéculatives, ce film revient sur l'enquête officielle et met en lumière les nombreuses incohérences qui entourent l'affaire depuis le début.

Au bout du compte, une réflexion s'impose à ceux qui connaissent le dossier : Et si on nous avait menti !

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

24 janvier 2026 - 15:01

Sur le même thème...

&quot;A4 : dans les secrets de l'autoroute de l'Est&quot; sur RMC Découverte lundi 26 janvier 2026

"A4 : dans les secrets de l'autoroute de l'Est" sur RMC Découverte lundi 26 janvier 2026

24 janvier 2026 - 13:40

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

24 janvier 2026 - 15:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...