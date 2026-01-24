"Disparition du MH370 : et si on nous avait menti ?" lundi 26 janvier 2026 sur T18

Lundi 26 janvier 2026 à 21:00, T18 rediffusera le documentaire « Disparition du MH370 : et si on nous avait menti ? » réalisé par

Le 8 mars 2014, le Boeing 777 de la compagnie Malaysian Airlines, reliant Kuala Lumpur à Pékin, disparaît soudainement des systèmes de contrôle alors qu'il survole la mer de Chine.

Cinq ans après la disparition du vol MH370, personne ne sait ce qui s'est passé ce jour-là, personne ne connaît le sort des 239 passagers et membres d'équipage à bord. Avec toutes les technologies et les systèmes de surveillance disponibles, avec des centaines de radars en orbite au-dessus de nos têtes surveillant chacun de nos mouvements, comment est-il possible qu'un avion de 270 tonnes disparaisse sans laisser la moindre trace ?

À l'époque, 26 pays ont participé aux opérations de recherche afin de trouver des indices et des explications plausibles à ce mystère. Mais encore aujourd'hui, rien n'a permis de répondre à toutes les questions restées sans réponse, et des personnes du monde entier continuent de s'interroger sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là.

Afin de mieux appréhender et comprendre les différentes hypothèses, des plus sérieuses aux plus spéculatives, ce film revient sur l'enquête officielle et met en lumière les nombreuses incohérences qui entourent l'affaire depuis le début.

Au bout du compte, une réflexion s'impose à ceux qui connaissent le dossier : Et si on nous avait menti !