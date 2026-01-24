"Adolescents et criminels" : L'affaire Alexia Silva Costa sur NOVO 19 lundi 26 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un épisode collection documentaire « Adolescents et criminels : comment ont-ils basculés ? » consacré l'affaire Alexia Silva Costa, une adolescente de 15 ans tuée sur l'île d'Oléron en février 2016.

Chaque année, plus de 90 000 mineurs sont jugés au pénal. Certains ont commis l’irréparable et sont devenus des violeurs ou des meurtriers. Des affaires douloureuses qui ont détruites à jamais des familles. Grâce à des archives et aux témoignages poignants des proches des victimes, mais aussi d’experts judiciaires et psychiatriques, plongez au cœur de ces affaires criminelles.

Comment et surtout pourquoi ces mineurs ont-ils, du jour au lendemain, commis l’irréparable ?

L'affaire Alexia Silva Costa

Le 1er février 2016, à l'île d'Oléron. Alexia, 15 ans, disparaît à la sortie de son lycée.

Sa famille diffuse des milliers d'avis de recherche. Malgré les nombreux appels à témoins, impossible de retrouver sa trace. Mais 40 jours plus tard, le 11 mars 2016, les gendarmes retrouvent le corps d'Alexia. Elle a été violemment frappée, étranglée, puis poignardée à 27 reprises par Pierre, un adolescent de 16 ans.

La mère d'Alexia et la mère de Pierre s'expriment pour la première fois sur ce drame.