recherche
Documentaires

"Adolescents et criminels" : L'affaire Alexia Silva Costa sur NOVO 19 lundi 26 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 201
"Adolescents et criminels" : L'affaire Alexia Silva Costa sur NOVO 19 lundi 26 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un épisode collection documentaire « Adolescents et criminels : comment ont-ils basculés ? » consacré l'affaire Alexia Silva Costa, une adolescente de 15 ans tuée sur l'île d'Oléron en février 2016.

Chaque année, plus de 90 000 mineurs sont jugés au pénal. Certains ont commis l’irréparable et sont devenus des violeurs ou des meurtriers. Des affaires douloureuses qui ont détruites à jamais des familles. Grâce à des archives et aux témoignages poignants des proches des victimes, mais aussi d’experts judiciaires et psychiatriques, plongez au cœur de ces affaires criminelles.

Comment et surtout pourquoi ces mineurs ont-ils, du jour au lendemain, commis l’irréparable ?

L'affaire Alexia Silva Costa

Le 1er février 2016, à l'île d'Oléron. Alexia, 15 ans, disparaît à la sortie de son lycée.

Sa famille diffuse des milliers d'avis de recherche. Malgré les nombreux appels à témoins, impossible de retrouver sa trace. Mais 40 jours plus tard, le 11 mars 2016, les gendarmes retrouvent le corps d'Alexia. Elle a été violemment frappée, étranglée, puis poignardée à 27 reprises par Pierre, un adolescent de 16 ans.

La mère d'Alexia et la mère de Pierre s'expriment pour la première fois sur ce drame.

 

Dernière modification le samedi, 24 janvier 2026 13:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

24 janvier 2026 - 15:01

Sur le même thème...

&quot;A4 : dans les secrets de l'autoroute de l'Est&quot; sur RMC Découverte lundi 26 janvier 2026

"A4 : dans les secrets de l'autoroute de l'Est" sur RMC Découverte lundi 26 janvier 2026

24 janvier 2026 - 13:40

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

24 janvier 2026 - 15:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...