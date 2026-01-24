"28 minutes" samedi 24 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 24 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Karima Brikh, éditorialiste à Radio-Canada dans l’émission "Zone Info",

Lionel Zinsou, économiste, ancien premier ministre de la République du Bénin (2015-2016),

Jon Henley, correspondant Europe pour le quotidien The Guardian,

Nicolas Vadot, dessinateur de presse.

Haine des femmes : faut-il déclarer la guerre aux masculinistes ?

Le masculinisme, idéologie antiféministe caractérisée par la haine des femmes, afflue sur les réseaux sociaux en attirant principalement des jeunes hommes. Le 21 janvier, le Haut conseil à l’égalité a rendu un rapport qui appelle à ce que cette idéologie soit reconnue comme un "enjeu de sécurité publique". En juillet dernier, la justice antiterroriste s’est saisie pour la première fois d’un projet d’attentat masculiniste.

Faut-il enterrer l’ordre international et en bâtir un nouveau ?

Du 20 au 22 janvier s'est tenu à Davos, en Suisse, l'annuel Forum économique mondial, avec plus de 130 pays représentés. Dans un contexte international plus que houleux, le premier ministre canadien, Mark Carney, s’est adressé à ses alliés et à celui qui en faisait partie il y a encore quelques mois, Donald Trump, actant une "rupture" avec les États-Unis.

Renaud Dély reçoit Lucie Malbos, spécialiste des sociétés scandinaves au Moyen-Âge. L'historienne publie, en collaboration avec Thomas Cirotteau et Éric Pincas, "Vikings. Enquête sur les femmes des terres gelées" (éditions Tallendier), qui revalorise l'image de la femme viking autant guerrière, constructrice de navires, que commerçante.

Valérie Brochard nous emmène chez nos chers voisins portugais où s'est tenu le premier tour des élections présidentielles le 18 janvier. Antonio José Seguro, candidat socialiste, est arrivé en tête, et fera face, le 8 février, à André Ventura, dirigeant du parti d’extrême droite Chega.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Sadio Mané. Capitaine de l'équipe nationale du Sénégal pour la finale de la coupe d'Afrique des nations - remportée par son équipe -, il s'est illustré lors de cette soirée par son exemplarité.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision anglaise. Le gouvernement britannique vient d’autoriser la Chine à construire une nouvelle ambassade XXL dans la capitale. Pour les opposants, la méga ambassade va se transformer en nid d’espions étant à proximité du quartier des affaires.

Natacha Triou nous invite à méditer sur les liens puissants de l'amitié, souvent mise au second plan.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.