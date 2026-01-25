"Affaires sensibles" : Saint-Aubin : accident ou affaire d'Etat ? dimanche 25 janvier 2026 sur France 2

Dimanche 25 janvier 2026 à 15:10 sur France 2 dans "Affaire sensibles", Fabrice Drouelle reviendra sur une affaire criminelle française du XXe siècle qui demeure une énigme.

Un banal accident de la route pourrait-il cacher une affaire d'Etat ? C'est la question qui obsède depuis plus de soixante ans une famille de bijoutiers dijonnais, les Saint-Aubin.

"Affaires sensibles" revient sur cette troublante énigme.

Tout commence sur la route des vacances, le 5 juillet 1964. Ce jour-là, les Saint-Aubin quittent Dijon pour passer l'été à Fréjus. Mais le fils aîné Jean-Claude, 23 ans, n'arrivera jamais à destination : sa voiture fait une sortie de route et s'encastre dans un arbre.

Pour les gendarmes, Jean-Claude Saint-Aubin roulait trop vite et a perdu le contrôle de son véhicule. Mais ses parents vont rapidement douter de ce scénario et mener leur propre enquête. Son frère, François, témoigne de l'incroyable omerta à laquelle s'est alors heurtée la famille. Procès-verbaux falsifiés, témoignages détournés, présence d'un mystérieux camion militaire sur les lieux du drame : plus les Saint-Aubin essayent de comprendre, plus on semble vouloir leur cacher la vérité.

Pourtant, ils ne renonceront jamais. Durant trois décennies, ils vont mener une guérilla judiciaire sans précédent qui va impliquer plus de 90 magistrats. Alors pourquoi tant de secret ? Jean-Claude Saint-Aubin aurait-il été la cible d'un assassinat maquillé en accident, comme le pense sa famille ? Des barbouzes l'auraient-ils visé par erreur, le confondant avec un membre de l'OAS, l'organisation terroriste qui multiplie alors les attentats pour lutter contre l'indépendance de l'Algérie ?

La ténacité des Saint-Aubin les conduira jusqu'à l'Elysée pour plaider leur cause, et leur permettra de lever le voile sur une partie du mystère. Plus de soixante ans après les faits, François Saint-Aubin, le frère de Jean-Claude, continue de porter ce combat pour la vérité.

Une enquête de Marine Haag, Vincent Barral et Anne Rochefort.