"Beau Geste" dimanche 25 janvier 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 25 janvier 2026 à 23:10, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Philippe Lacheau et Jamel Debbouze à l'occasion de la sortie du film « Marsupilami » le 4 février 2026 au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Miou-Miou et d'André Dussollier à l'occasion de la sortie du film « Chers parents » le 25 février 2026.

Dans son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet a pleuré toutes les larmes de son corps devant « Hamnet » de Cloé Zhao actuellement au cinéma.

Aïssa Maïga viendra prendre un café et racontera son amour pour Spike Lee et Marilyn Monroe.

Beau geste vous emmènera en Irak où renait le cinéma, à l'occasion de la sortie du film « Le Gâteau du Président » le 4 février prochain.