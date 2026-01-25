recherche
"Non élucidé" : L'affaire Caroline Marcel à revoir sur T18 mardi 27 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 25 janvier 2026 144
Mardi 27 janvier 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la collection “Non élucidé” consacré à l'affaire Caroline Marcel.

Olivet, dans la banlieue d'Orléans, le 21 juin 2008. Peu après 20:00, Caroline Marcel, mère célibataire d'une fillette de 11 ans, part faire son jogging le long du Loiret. Le lendemain matin, un promeneur découvre le corps sans vie de Caroline Marcel immergé au bord de la rivière.

Les premières constatations révèlent qu'elle a été rouée de coups, violée à l'aide d'un bâton et étranglée. La PJ d'Orléans lance alors de nombreuses investigations au cours desquelles plus d'une dizaine de personnes sont placées en garde à vue.

Pourtant, l'enquête s'enlise. Mais ni les enquêteurs, ni le juge d'instruction n'abandonnent et l'affaire connaît un nouveau rebondissement.

 

Dernière modification le dimanche, 25 janvier 2026 13:52
