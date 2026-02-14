recherche
Magazines

"C à vous" samedi 14 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 476
"C à vous" samedi 14 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 14 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 14 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Nomination, course à l’Élysée : retour sur une semaine politique

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste France Télévisions.

Nicolas Domenach, éditorialiste à Challenges et LCI.

Comment mieux dormir : ce que dit vraiment la science

Pr Pierre-Alexis Geoffroy, professeur de médecine à l’université Paris cité, psychiatre et médecin du sommeil et auteur du livre « La nuit vous appartient » (Robert Laffont).

Saint-Valentin : les clefs de l'amour durable

Soazig Castelnérac, rédactrice en chef du média Amour toujours.

20:00 C à vous, la suite

Jean-Luc Reichmann pour la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs sur TF1.

Olivia Courbis rend hommage à son père, Rolland Courbis.

Dave pour sa tournée Le Printemps de Dave.

Gwendoline Hamon pour La Jalousie au théâtre de la Michodière.

Dernière modification le samedi, 14 février 2026 16:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Appels d'urgence&quot; en immersion à l'école des motards de la police, lundi 16 février 2026 sur TFX

"Appels d'urgence" en immersion à l'école des motards de la police, lundi 16 février 2026 sur TFX

14 février 2026 - 18:38

Sur le même thème...

&quot;Appels d'urgence&quot; en immersion à l'école des motards de la police, lundi 16 février 2026 sur TFX

"Appels d'urgence" en immersion à l'école des motards de la police, lundi 16 février 2026 sur TFX

14 février 2026 - 18:38

A ne pas manquer...

&quot;Zone Interdite&quot; dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Zone Interdite" dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine…

13 février 2026 - 10:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...