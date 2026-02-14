"C à vous" samedi 14 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 14 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 14 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Nomination, course à l’Élysée : retour sur une semaine politique

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste France Télévisions.

Nicolas Domenach, éditorialiste à Challenges et LCI.

Comment mieux dormir : ce que dit vraiment la science

Pr Pierre-Alexis Geoffroy, professeur de médecine à l’université Paris cité, psychiatre et médecin du sommeil et auteur du livre « La nuit vous appartient » (Robert Laffont).

Saint-Valentin : les clefs de l'amour durable

Soazig Castelnérac, rédactrice en chef du média Amour toujours.

20:00 C à vous, la suite

Jean-Luc Reichmann pour la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs sur TF1.

Olivia Courbis rend hommage à son père, Rolland Courbis.

Dave pour sa tournée Le Printemps de Dave.

Gwendoline Hamon pour La Jalousie au théâtre de la Michodière.