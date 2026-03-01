"Bonjour ! Avec vous" lundi 2 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Lundi 2 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 2 mars 2026 :

Légumes de saison : faut-il se forcer ?

Cette info vient d’être publiée au salon de l’agriculture… le légume le plus vendu en France… toute l’année… c’est la tomate ! C'est-à-dire qu’on en mange tous hors saison et les légumes d'hiver type chou-fleur ou poireaux, les français n’en mangent plus !

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

L'incroyable business de la mort

Désormais, on anime des photos de nos ancêtres disparus… on peut même reconstituer des voix… Alors à vos yeux, hommage magnifique ? Ou business morbide ?