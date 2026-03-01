"Les maternelles XXL" lundi 2 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 2 mars 2026 :
- Mais pourquoi t’as pas d’enfant ?
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Si on chantait avec nos tout-petits
- Changer une couche : les erreurs à éviter
- Plaidoyer pour la fin de la souffrance à l’école
- Prêts pour la tempête à l’école ?
- Addiction aux jeux vidéo : comprendre et agir
- Devoirs : les parents sont largués !
- Le mystère des boutons d’ascenseur
- Élodie Gossuin, à cœur ouvert.