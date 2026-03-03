recherche
Magazines

Franck Dubosc sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 21 mars 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 108
Franck Dubosc sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 21 mars 2026 sur France 2

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 21 mars 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre du comédien et humoriste Franck Dubosc.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Franck Dubosc face à la rédaction du Papotin

Figure incontournable de la comédie française et tout jeune césarisé, Franck Dubosc a conquis le public avec ses personnages devenus cultes et un sens unique de l’autodérision.

À l’occasion du Festival de l’Alpe d’Huez, la rédaction du Papotin l’a rencontré dans le cadre lumineux des montagnes.

Au fil de l’émission, l’acteur est revenu sur les grands moments de sa vie et de sa carrière, entre succès populaires, doutes et souvenirs marquants.

Un échange intime et joyeux à ne pas manquer le 21 mars 2026 à 20:30 sur France 2.

Dernière modification le mardi, 03 mars 2026 17:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Primes à venir, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le grand concert de la francophonie&quot; revisite le répertoire de Jean-Jacques Goldman sur France 2, les artistes présents

"Le grand concert de la francophonie" revisite le répertoire de Jean-Jacques Goldman sur France 2, les artistes présents

03 mars 2026 - 17:13

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; mardi 3 mars 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mardi 3 mars 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

03 mars 2026 - 15:51

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...