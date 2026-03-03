Franck Dubosc sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 21 mars 2026 sur France 2

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 21 mars 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre du comédien et humoriste Franck Dubosc.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Franck Dubosc face à la rédaction du Papotin

Figure incontournable de la comédie française et tout jeune césarisé, Franck Dubosc a conquis le public avec ses personnages devenus cultes et un sens unique de l’autodérision.

À l’occasion du Festival de l’Alpe d’Huez, la rédaction du Papotin l’a rencontré dans le cadre lumineux des montagnes.

Au fil de l’émission, l’acteur est revenu sur les grands moments de sa vie et de sa carrière, entre succès populaires, doutes et souvenirs marquants.

Un échange intime et joyeux à ne pas manquer le 21 mars 2026 à 20:30 sur France 2.