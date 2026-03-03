"C ce soir" mardi 3 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 3 mars 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 3 mars 2026 :

Spéciale • Pourquoi t'as pas d'enfants ?

À la suite de la diffusion du documentaire "Pourquoi t'as pas d'enfants" d'Enora Malagré, Karim Rissouli reçoit :

Enora Malagré, réalisatrice du documentaire.

David Duhamel, économiste.

Marie Gaille, philosophe.

Salomé Berlioux, co-présidente du comité de pilotage du “plan fertilité”.

Bettina Zourli, journaliste.

Stéphane Viville, chef de service du CHU de Strasbourg.