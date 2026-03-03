recherche
Magazines

"C ce soir" mardi 3 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 104
"C ce soir" mardi 3 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 3 mars 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 3 mars 2026 :

Spéciale  Pourquoi t'as pas d'enfants ?

À la suite de la diffusion du documentaire "Pourquoi t'as pas d'enfants"  d'Enora Malagré, Karim Rissouli reçoit :

Enora Malagré, réalisatrice du documentaire.

David Duhamel, économiste.

Marie Gaille, philosophe.

Salomé Berlioux, co-présidente du comité de pilotage du “plan fertilité”.

Bettina Zourli, journaliste.

Stéphane Viville, chef de service du CHU de Strasbourg.

Dernière modification le mardi, 03 mars 2026 20:25
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités de Louise Ekland & Adrien Rohard sur France 2

"Télématin" mercredi 4 mars 2026, les invités de Louise Ekland & Adrien Rohard sur France 2

03 mars 2026 - 20:30

Sur le même thème...

Franck Dubosc sera le prochain invité des &quot;Rencontres du Papotin&quot; le 21 mars 2026 sur France 2

Franck Dubosc sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 21 mars 2026 sur France 2

03 mars 2026 - 17:21

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...