"Pourquoi t'as pas d'enfants ?", un document d'Enora Malagré à voir sur France 5 mardi 3 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 mars 2026 125
Mardi 3 mars 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Pourquoi t'as pas d'enfants ?", un documentaire réalisé par Enora Malagré et Chloé Garrel, qui propose une exploration intime et sociétale de la condition des femmes sans enfants en France.

Pourquoi t’as pas d’enfants ? C’est la question que redoutent toutes les femmes sans enfants. La question, terriblement intrusive, qui les somme de se justifier, les stigmatise et les étiquette « femmes défaillantes ». C’est la question qui fait jaillir la peine et la colère. C’est la question qu’Enora Malagré ne veut plus qu’on lui pose.

À 45 ans, l’animatrice sait qu’elle n’aura plus d’enfants. L’endométriose, cette maladie gynécologique chronique qui touche 1 femme sur 10 en France, l’en a empêchée. Elle entreprend, avec ce documentaire, de faire le deuil d’une maternité qu’elle aurait tant aimé vivre, en allant à la rencontre d’autres femmes qui sont passées par là et qui vont lui montrer qu’un autre chemin est possible.

Des femmes qui, comme Sandrine et Karine, n’ont pas pu avoir d’enfants, mais aussi des femmes qui ont fait le choix de ne pas en avoir et qui le revendiquent.

C’est le cas des comédiennes Marianne James et Béatrice Dalle, de la journaliste et productrice Mireille Dumas et de la para-cycliste Marie Patouillet qui ont accepté, certaines pour la première fois, d’aborder cet aspect très intime de leur vie.

À travers leurs témoignages, mais aussi grâce à l’éclairage de l’historienne Muriel Salle et de la politologue Françoise Vergès, le documentaire questionne la notion de maternité comme passage obligé, et dénonce le regard que la société pose sur les femmes qui ont décidé de s’en affranchir. En plongeant dans l’histoire, Enora cherche les racines de ce diktat, à la fois biologique (la femme longtemps considérée comme un utérus ambulant) et culturel (la sorcière, puis la vieille fille, en marge de la société), qui a traversé les époques malgré la libération sexuelle des années 1970, malgré l’IVG, la pilule et le planning familial, jusqu’à nos jours.

Entre révolte et émotion, Enora Malagré signe à la fois un témoignage bouleversant de sincérité et un manifeste pour que la maternité cesse d’être, pour toutes les femmes, le seul accomplissement possible.

