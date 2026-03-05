"Echappées belles" en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 7 mars 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène découvrir la Lozère en plein hiver.

Territoire le moins peuplé de France, situé au cœur de l’Hexagone, la Lozère est souvent traversée plus que visitée.

Entre Massif central, Cévennes, Aubrac et Margeride, ce département rural concentre pourtant une diversité de paysages et de milieux naturels rares. Marquée par une histoire pastorale encore très présente, la Lozère séduit par son authenticité, la tranquillité de ses espaces et la générosité de son environnement.

Ismaël Khelifa va à la rencontre de celles et ceux qui y vivent toute l’année, qui affrontent l’isolement, le froid, les distances, et qui font de la solidarité un pilier du quotidien.

Discrète, parfois rude en apparence, la Lozère cache une vie collective forte et une douceur singulière. En hiver, lorsque le territoire se fait plus silencieux, il révèle une autre facette, plus intime, plus humaine. Un territoire exigeant, mais profondément vivant !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles : Côte d'Armor, la Bretagne en action".