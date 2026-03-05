"Chroniques criminelles" : Mark Van Nierop, le dentiste de l’horreur, samedi 7 mars 2026 sur TFX

Samedi 7 mars 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir un numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à Mark Van Nierop : « Le dentiste de l'horreur ».

La presse l’a surnommé le « dentiste de l’horreur »… Aujourd’hui encore, des centaines de patients mutilés paient le prix fort : séduits par un personnage manipulateur, ils ont été les victimes d’un système bien rodé et d’une escroquerie à grande échelle…

Pourtant, en novembre 2008, Mark Van Nierop était arrivé comme un sauveur à Château-Chinon. Une véritable aubaine pour cette ville en plein désert médical. Alors comment un tel cauchemar a-t-il pu se produire ? Et pourquoi a-t-il fallu tant d’années pour qu’enfin, la justice se saisisse de l’affaire ?

Plongée au cœur d’un véritable scandale sanitaire, dans cette enquête exceptionnelle de "Chroniques Criminelles" racontée par Jacques Pradel.

