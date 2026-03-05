recherche
Magazines

"Chroniques criminelles" : Mark Van Nierop, le dentiste de l’horreur, samedi 7 mars 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 mars 2026 184
"Chroniques criminelles" : Mark Van Nierop, le dentiste de l’horreur, samedi 7 mars 2026 sur TFX

Samedi 7 mars 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir un numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à Mark Van Nierop : « Le dentiste de l'horreur ».

La presse l’a surnommé le « dentiste de l’horreur »… Aujourd’hui encore, des centaines de patients mutilés paient le prix fort : séduits par un personnage manipulateur, ils ont été les victimes d’un système bien rodé et d’une escroquerie à grande échelle…

Pourtant, en novembre 2008, Mark Van Nierop était arrivé comme un sauveur à Château-Chinon. Une véritable aubaine pour cette ville en plein désert médical. Alors comment un tel cauchemar a-t-il pu se produire ? Et pourquoi a-t-il fallu tant d’années pour qu’enfin, la justice se saisisse de l’affaire ?

Plongée au cœur d’un véritable scandale sanitaire, dans cette enquête exceptionnelle de "Chroniques Criminelles" racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

  • Nicole : victime
  • Marie-Jo : victime
  • Eduardo : victime
  • Charles Joseph-Oudin : avocat des parties civiles
  • Bertrand Yvernault : chroniqueur judiciaire au Journal du Centre
  • Stéphane Munka : journaliste spécialiste des faits divers
  • Xavier Beneroso : journaliste spécialiste des faits divers
  • Jean Doridot : psychologue.
Dernière modification le jeudi, 05 mars 2026 13:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le mystère d'Oak Island&quot;, la saison 10 diffusée sur RMC Découverte à partir du 7 mars 2026

"Le mystère d'Oak Island", la saison 10 diffusée sur RMC Découverte à partir du 7 mars 2026

05 mars 2026 - 13:27

Sur le même thème...

&quot;Echappées belles&quot; en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

05 mars 2026 - 11:55

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 su…

05 mars 2026 - 11:55 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...