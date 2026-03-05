"28 minutes" jeudi 5 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 5 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 5 mars 2026 :



Laurence Equilbey, la cheffe d’orchestre qui bouscule les codes de la musique classique

Éduquée par des parents mélomanes, Laurence Equilbey a naturellement dédié sa vie à la musique. Amatrice de musique classique, la célèbre cheffe d’orchestre n'hésite pourtant pas à casser les codes en mêlant cinéma, manga et scénographie à ses spectacles. Elle dirigera "La messe en si" de Bach à la Seine musicale à Boulogne-Billancourt, les 26 et 27 mars. Un chef-d’œuvre interprété par l’Insula orchestra et le chœur Accentus, ensembles qu’elle a fondés.

Avec la guerre au Moyen-Orient, la Chine va-t-elle devoir réajuster ses plans ?

Le président chinois Xi Jinping a inauguré mercredi les “Deux sessions”, grand-messe politique annuelle de la Chine, où sont dévoilés les objectifs de l’année à venir. Celui de cette année a une saveur particulière. La guerre contre l’Iran, déclenchée par les États-Unis et Israël, est une infortune pour l’Empire du Milieu. Il voit ainsi un autre de ses alliés visé par les Américains, après la capture du vénézuélien Nicolás Maduro. Mais c’est surtout un coup dur pour son économie : plus de 10 % des importations de pétrole de la Chine par voie maritime proviennent d’Iran. Surtout, plus de la moitié de ses approvisionnements en hydrocarbures proviennent du Moyen-Orient et transitent par le fameux détroit d’Ormuz.

Xavier Mauduit raconte comment Peugeot a fondé le FC Sochaux en 1928 alors que le constructeur automobile devrait redevenir son premier sponsor officiel, après la vente du club.

Marie Bonnisseau explique ce qu’est le “babybrain”, cette sensation de brouillard permanent ressentie par de nombreuses femmes enceintes et en post-partum, récemment documentée par des scientifiques.