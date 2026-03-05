"Bonjour ! Avec vous" vendredi 6 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 6 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 6 mars 2026 :

Êtes-vous satisfait de la répartition des tâches homme / femme chez vous ?

À l'occasion de la journée du droit des femmes dimanche prochain, Christophe Beaugrand attend vos témoignages sur les tâches ménagères.

Resto / Magasin : comment on nous pousse à la dépense ?

Les bornes de commande dans les fast-foods ne sont pas faites pour nous faire gagner du temps, mais pour nous faire dépenser plus... Christophe Beaugrand vous donnera des trucs pour ne pas vous faire avoir !

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Ça ira mieux demain

Jean-Marc Sene vous donnera tous les secrets pour avoir des belles dents...