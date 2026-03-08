"Bonjour ! Avec vous" lundi 9 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Lundi 9 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 9 mars 2026 :

Guerre au Moyen-Orient : voyez-vous déjà des répercussions sur votre vie quotidienne?

Christophe Beaugrand recevra Nicolas Doze, spécialiste économique, qui répondra à toutes les questions que vous vous posez : toutes les conséquences de la guerre au Proche-Orient sur votre quotidien, votre portefeuille du prix de l’essence à l’inflation en passant par les questions sur les voyages...

Maison de retraite, la série

À l’occasion du lancement de la nouvelle série de TF1, "Maison de retraite", Christophe Beaugrand et sa bande va parler de toutes les initiatives formidables qu’il y a dans les maisons de retraite en France ! Ce sont désormais des lieux de vie et même de fête et de rencontre !

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Ça ira mieux demain

Vous avez du mal à digérer le lait de vache ? Sandrine Arcizetva nous présenter toutes les alternatives...