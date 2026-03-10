"C ce soir" mardi 10 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 10 mars 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 10 mars 2026 :

Spéciale • Samuel Paty, le temps de la justice

À la suite de la diffusion du documentaire "Samuel Paty, le tremps de la justice" Karim Rissouli reçoit :

Christine Tournadre, documentariste, sociologue

Mathieu Delahousse, grand reporter, chroniqueur judiciaire.

Denis Salas, ancien magistrat, essayiste.

Valérie Igounet, historienne.

Negar Haeri, avocate.