"Ça commence aujourd'hui" mercredi 11 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 mars 2026 139
Ce mercredi 11 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Suicide ou crime maquillé : ils se battent pour connaître la vérité

Un corps retrouvé et une conclusion qui tombe parfois trop vite : un suicide. Mais pour certaines familles, quelque chose ne colle pas. Des détails ignorés, des témoignages oubliés, des zones d’ombre qui persistent. Alors, elles refusent de tourner la page et rouvrent les dossiers, interrogent les faits, confrontent les versions. Car derrière cette mort classée trop rapidement se cache peut-être une autre réalité : celle d’un crime maquillé.

15:05 Quelqu'un les espionnait...

Faustine Bollaert accueille aujourd'hui trois invitées aux témoignages glaçants qui ont été épiées à leur insu. Elles ont vécu l'enfer et parfois pendant des années.

Madison a loué un appartement pour un week-end et son propriétaire avait posé une caméra discrète, cachée dans une petite horloge, dans la salle de bain.

Peggy a été espionnée et harcelée par son voisin avec lequel elle entretenait de bons rapports depuis vingt ans.

Marie a été traquée sur la toile par un jeune homme qui a développé une obsession délirante pour elle.

Suivez nous...