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"Ça commence aujourd'hui" vendredi 20 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 mars 2026 210
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 20 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 20 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Petite annonce... et grand amour !

Est-il encore possible de trouver le grand amour grâce à une simple petite annonce ? À l’heure des réseaux sociaux, beaucoup choisissent encore de confier leur quête du bonheur à quelques mots postés sur Internet ou dans la presse.

Faustine Bollaert reçoit des célibataires qui ont sauté le pas. Entre trac du premier rendez-vous et coups de foudre inattendus, vous allez voir que derrière une démarche toute simple se cachent souvent des histoires extraordinaires.

15:05 Syndrome de Pica : réussiront-ils à guérir de ce trouble qui les pousse à manger n'importe quoi ?

Faustine Bollaert aborde dans ce numéro un trouble du comportement alimentaire rare : le syndrome de Pica. Cela consiste à manger des substances qui ne sont pas comestibles, comme des éponges, du sable, du plastique ou du papier toilette. Accompagnée d'experts, Faustine Bollaert accueille sur le plateau trois femmes qui témoignent de leur détresse avec courage.

Ingrid partage une vidéo de son fils, Thibault, 10 ans, qui mange ses vêtements. Elle décrit ses symptômes et les difficultés quotidiennes liées à ce trouble.

Nesrine est atteinte du syndrome de Pica depuis ses 10 ans. Elle a commencé à manger du sable alors qu'elle était en vacances en Tunisie. Malgré sa honte, Nesrine a aujourd'hui le courage d'en parler et craint de voir son fils souffrir de la même pathologie.

Laurette a commencé à manger des éponges et du papier toilette à l'âge de 13 ans. Elle a récemment parlé de cette particularité sur les réseaux sociaux en espérant libérer la parole sur ce sujet.

Pour se défaire de ces addictions, des solutions existent-elles ?

Dernière modification le vendredi, 20 mars 2026 09:04
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