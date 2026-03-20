"28 minutes" vendredi 20 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 20 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Nesrine Slaoui, éditorialiste et journaliste.

Géraldine Woessner, rédactrice en chef au Point.

Antoine Bueno, essayiste.

Coco, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Le bonheur, ce sont ceux qui en parlent le moins qui en profitent le plus ?

Pour la journée internationale du bonheur, célébrée ce vendredi 20 mars, l'ONU publie un rapport sur le bonheur dans le monde. La Finlande se hisse à la première place, le bas du classement est tenu par l'Afghanistan. La France, elle, se maintient à la 35ème place.

Qui de la gauche, de la droite ou du centre a le plus à perdre à l’issue des municipales ?

Dimanche 22 mars se tiendra le second tour des élections municipales. Ce scrutin, à un an de l'élection présidentielle, rebat les équilibres et stratégies politiques. La droite tente de résister aux alliances avec l'extrême droite, qui, elle, ne parvient toujours pas à conquérir les métropoles. Ces territoires sont plutôt tenus par la gauche qui se déchire sur sa stratégie d'alliances.

Renaud Dély reçoit Joël Chalude, comédien atteint de surdité, qui présente "Les p'tites cases", une pièce de théâtre dans le quotidien kafkaïen des malentendants, jouée sur les planches du studio Hébertot, à Paris.

Joe Kent, directeur du contre-terrorisme américain, a quitté ses fonctions avec fracas en dénonçant la "pression israélienne" ayant mené les États-Unis à attaquer l'Iran. Dans la foulée de son départ, dont Donald Trump s'est félicité, le FBI a ouvert une enquête pour fuite présumée d'informations confidentielles. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Le 13 mars, une enquête du média britannique "Reuters" révélait l'identité de Banksy, ténor du street-art contemporain. Les internautes se déchirent : fallait-il révéler l'identité de celui qui affole les marchés de l'art et inonde les murs de graffitis parfois acerbes ? C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur la montée du prix des hydrocarbures, les photos de la semaine sélectionnées par les invités ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse aux franchisés.