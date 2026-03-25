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"Enquête d'action" en immersion avec la police des transports vendredi 27 mars 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 mars 2026 189
"Enquête d'action" en immersion avec la police des transports vendredi 27 mars 2026 sur W9

Vendredi 27 mars 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui aura pour thème « Vols, violences, exhibitionnisme : la police des transports à l'affût ! ».

Chaque jour en France, 300 personnes sont victimes de vols, violences ou escroqueries dans les transports en commun. Un chiffre encore énorme, mais au plus bas depuis près de 10 ans . Derrière cette baisse, le travail d’unités de police spécialisées. Surveillances discrètes, courses-poursuites, interpellations musclées : elles mettent la pression en continu pour empêcher les délinquants de passer à l’acte.

À Toulouse, les 23 agents de la Brigade de sécurisation des transports en commun (BSTC) traquent les fauteurs de troubles qui se mêlent aux voyageurs. Dans le métro, une policière en civil surprend un exhibitionniste en pleine action devant une mère de famille. Dans les trains, Karim et son équipe ciblent les trafiquants. Un voyageur “endormi” au passage des policiers attire leur attention : la fouille pourrait réserver de surprenantes découvertes…

À Paris, sur le plus grand réseau souterrain d’Europe, 1 500 policiers se relaient dans les stations, sur les quais et dans les couloirs.

L’Unité d’appui des réseaux (UAR) suit un voleur récidiviste surnommé “Karaté” : sa technique, redoutable, consiste à simuler une prise pour faire les poches de ses victimes. Au moment de l’interpellation, il tente le tout pour le tout… jusqu’à sauter dans le vide pour échapper aux policiers !

De son côté, la BLAST s’attaque à des équipes de pickpockets organisées, capables de voler jusqu’à vingt smartphones par jour grâce à une méthode parfaitement rôdée.

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