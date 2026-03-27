"Ça commence aujourd'hui" vendredi 27 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 27 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ghosting : leur conjoint les a quittées sans laisser de traces

Ils étaient en couple et du jour au lendemain, plus rien. Plus de messages, plus d’appels, aucune explication. Comme si l’un des deux s’était volatilisé. Le "ghosting" ne concerne pas seulement les débuts d’une relation. Il peut aussi frapper des couples déjà installés, laissant l’autre dans l’incompréhension la plus totale.

Comment peut-on disparaître ainsi sans un mot ? Quelles sont les conséquences pour celui ou celle qui reste ? Et que révèle ce silence brutal sur nos relations aujourd’hui ?

15:05 Brillantes, avec du caractère, elles sont tombées sous l'emprise d'un manipulateur

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” trois invitées au témoignage bouleversant : alors qu’elles s’imaginaient loin de pouvoir tomber dans le piège d’un manipulateur, leur vie a tourné au cauchemar après leur rencontre avec un pervers narcissique.

Lily pensait avoir trouvé le grand amour, mais après une période de relation parfaite, l’homme avec qui elle était en couple a montré son vrai visage. Après l’avoir éloignée de ses proches et enfermée dans une prison dorée, il est allé jusqu’à la pousser à réaliser des actes qui l’ont profondément traumatisée lors de vacances dans un camp naturiste et libertin.

Soundous, s’est toujours considérée comme une femme forte et carriériste, à l’abri de se faire avoir un jour par un manipulateur. Lorsqu’elle a cru avoir trouvé l’homme parfait, celui-ci n’a pas tardé à montrer son vrai visage : critiques envers son apparence, hyper possessif, emprise financière, éloignement de ses proches… Heureusement, Soundous a fini par trouver la force de le quitter.

Véronique n’avait selon elle pas non plus le profil d’une victime de manipulateur. Et pourtant, après avoir fait la rencontre d’un homme pour lequel elle a tout quitté en allant s’installer à 500 km de chez elle, son cauchemar a commencé. Toujours charmant en société, il l’a enfermée comme un oiseau en cage…