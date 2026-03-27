"Au bout de l'enquête" samedi 28 mars 2026 sur France 2, voici les affaires diffusées cette semaine

Samedi 28 mars 2026 à 14:20 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Natacha Mougel.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00 • Affaire Natacha Mougel, la justice en question (inédit)

Septembre 2010, Natacha Mougel, charmante jeune femme de 30 ans, est assassinée alors qu’elle fait son jogging près de Lille.

L’enquête va rapidement se porter sur un homme. Un violeur récidiviste, qui vient de sortir de prison.

Sa personnalité, et les conditions de sa libération, révolteront toute la France.

Un film d'Agnès Grossmann.

15:00 • Affaire des des époux Saint-Aubert, les maçons de l’horreur



C’est un couple de retraités qui s’est rencontré sur le tard et qui vient vivre son histoire d’amour au soleil dans le sud de la France.

Encore dans les travaux de leur nouvelle “maison du bonheur”, ils disparaissent subitement. Sont-ils partis sans prévenir personne ?

L'enquête est menée au pas de charge et débouchera sur la découverte d’un crime d’une rare sauvagerie.

16:00 • Affaire Delphine Boulay, terreur au camp scout



Août 1988. Delphine, 9 ans, part avec son frère en camp scout près de Deauville. Ces vacances qui devaient être un moment de joie et de partage, vont virer au cauchemar.

Alors qu’elle est censée dormir tranquillement dans sa tente, une nuit, Delphine disparaît. Son corps sans vie sera retrouvé quelques jours plus tard.