"28 minutes" vendredi 27 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 27 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Philippe Manière, essayiste et président-cofondateur de Vae Solis Communications.

Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice.

Sylvie Brunel, géographe et écrivaine.

Thibaut Soulcié, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

La traite des Africains est-elle le pire crime commis contre l’humanité ?

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 25 mars une résolution selon laquelle “la traite des Africains réduits en esclavage” constitue le “crime le plus grave contre l’humanité”. Les États-Unis, Israël et l’ Argentine ont voté contre et 52 se sont abstenus, dont les membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni. Ils estiment que cette décision risque d'instaurer une hiérarchie dans la gravité des crimes contre l’humanité.

L’essence augmente, l’inflation guette : faut-il sortir le carnet de chèques ?

L'OCDE alerte sur le ralentissement de la croissance européenne et la reprise de l'inflation, causés par la flambée des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement français annonce des aides ciblées pour les professionnels, mais exclut les baisses de TVA ou le plafonnement des prix.

Renaud Dély recçoit Sébastien Liebus, fondateur et directeur du Gorafi, site web né en 2012. Il présente la version papier du journal satirique, lancée le 31 mars.

Laurent Wauquiez assume vouloir unifier la droite de Horizons à Reconquête, seule solution selon lui pour l'emporter en 2027, tandis que Bruno Retailleau rejette l'idée même d'une primaire élargie. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Deux ans après son passage aux Jeux olympiques, Céline Dion revient en France pour des concerts à Paris. Un retour très attendu par ses fans après des années d’absence liées notamment à sa maladie, le syndrome de la personne raide. C’est le "Point com" de Marjorie Adelson.

Emmanuel Macron a rendu, ce jeudi, un hommage national à Lionel Jospin, décédé le 22 mars. Il a salué, entre autres, la mémoire de l’"héritier" de Jean Jaurès, mais, il n’a pas cité Léon Trotsky alors que le ministre était un militant trotskiste. C'est l’histoire de la semaine de Claude Askolovitch.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les condamnations historiques des géants de la tech Meta et Alphabet, les photos de la semaine sélectionnées par nos invités ainsi que "En théorie" d’Aurore Vincenti sur la muraille de Chine, que l’on pourrait voir depuis l’espace.